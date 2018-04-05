Джавад Зариф: «Сотрудничество с Азербайджаном находится на высоком уровне»

2018-04-05 12:11 | www.apa.az | 9

«Азербайджан и Иран долгие годы связывают хорошие отношения. Недавний визит в Азербайджан президента Хасана Рухани прошел очень успешно».



Как сообщает АПА, об этом сказал министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф.

«Мы работаем над очень важными проектами. Среди них - совместное использование Каспия, транзитные коридоры «Север-Запад», «Юго-Запад». Сотрудничество находится на высоком уровне. Иран сотрудничает с Азербайджаном, Россией и Турцией, и намерен продолжить эту совместную работу», - отметил Зариф.

Министр сказал, что все заинтересованы в экономическом сотрудничестве между странами региона: «Это принесет пользу для развития мира в регионе».