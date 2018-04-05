Выросло число обращений по поводу инсульта

2018-04-05 12:07 | www.oxu.az | 5

В 2017 году на станцию Скорой и неотложной медицинской помощи города Баку поступило более 693600 обращений, что на 12000 больше, чем в прошлом году.

Как передает Oxu.Az, об этом сказала заместитель главврача Станции скорой и неотложной медицинской помощи Ирада Алиева.

По ее словам, по сравнению с прошлым годом количество обращений на станцию выросло:

«63300 обращений завершились госпитализацией. Количество вызовов для детей превысило 12500. Восстановлены педиатрические бригады, ранее действовавшие на станции.

За этот срок в результате реанимационных мероприятий было спасено более 2000 больных в тяжелом состоянии. Число обращений по поводу сердечно-сосудистых заболеваний составило 150325, случаев госпитализации – 12354; обращений по поводу инфаркта миокарда – 865, случаев госпитализации – 814; обращений по поводу инсульта – 3728, случаев госпитализации – 3311.

По сравнению с прошлым годом количество обращений по поводу инфаркта миокарда снизилось, по поводу инсульта – выросло.

Также растет число обращений в связи с заболеваниями нервной системы, поэтому с целью повышения качества оказываемых таким больным услуг созданы специализированные бригады врачей, неоднократно участвовавших в специализированных курсах по неврологии».

Эльвин Пашазаде

