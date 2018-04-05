Ильхам Алиев провел встречи - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

2018-04-05 12:21 | www.oxu.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с 72-м председателем Генеральной Ассамблеи ООН Мирославом Лайчаком.

Как сообщает Oxu.Az, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

11:54

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с министром иностранных дел Корейской Народной Демократической Республики Ри Ён Хоном.

Как сообщает Oxu.Az, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

11:45

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с министром иностранных дел Боливарианской республики Венесуэла Хорхе Арреасса Монсеррат.

Как сообщает Oxu.Az, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

11:34

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с министром иностранных дел Федеративной демократической республики Непал Прадип Кумаром Гявали.

Как сообщает Oxu.Az, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

11:20

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с первым заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Сербии Ивицой Дачичем.

Как сообщает Oxu.Az, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.