Правительство Грузии анонсирует масштабные реформы

2018-04-05 12:13 | www.trend.az | 5

Правительство Грузии планирует новые масштабные и значительные налоговые реформы, заявил премьер-министр Георгий Квирикашвили на заседании правительства, передает Новости-Грузия.

По его словам, инициированные министром финансов Грузии Мамукой Бахтадзе три новые реформы «станут кислородом», особенно для малых предпринимателей.

Первая реформа предполагает сокращение с пяти до одного налогового документа для индивидуальных предпринимателей. Вторая предусматривает упрощенную закупку продуктов у фермеров для дальнейшей реализации. Третья реформа предусматривает возможность для иностранных бизнесменов зарегистрировать в Грузии компанию в онлайн режиме.

«Согласно первой реформе, которая является уникальной не только для Грузии, предприниматель освобождается от лишних бюрократических процедур и вместо пяти налоговых документов, которых сегодня составляют предприниматели, будет единый налоговый документ. Таким образом с наших предпринимателей будет снят большой бюрократический груз и они не будут, как сегодня, тратить много ресурсов на документооборот», — отметил премьер.

Приоритетом властей является обеспечение экономического роста в Грузии с максимальным подключением всех слоев общества, особенно населения с низким уровнем дохода. По словам Квирикашвили, вторая инициатива правительства предполагает именно это.

«Думаю, что у каждого есть ощущение того, что, к примеру, когда в горных регионах открываются гостиницы или новые торговые точки, туда мало попадает местных продуктов, произведенных в том же районе, в том же селе. Часто такую продукцию привозят из Тбилиси или из других региональных центров. Для того, чтобы поощрять закупку местных продуктов, чтобы местное производство было широко представлено в небольших гостиницах и гостиницах семейного типа в регионах и селах, мы максимально упростим как налоговые, так и процедурные вопросы для закупки продуктов от местных предпринимателей, от проживающих в селах людей и фермеров», — сообщил Квирикашвили.