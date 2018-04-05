В Иране отметили совпадение с Россией позиций по ядерной сделке

2018-04-05 12:17 | www.trend.az | 5

Лидеры РФ и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани в ходе встречи в Анкаре обсуждали иранскую ядерную сделку, стороны разделяют общую позицию о необходимости сохранения договора, заявил РИА Новости глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф.

"Мы всегда поддерживаем хорошие контакты с российскими друзьями, как и с европейцами, по всеобъемлющему плану действий, в том числе вчера на встрече президента Роухани, Путина", — заявил Зариф, отвечая на вопрос, ведут ли РФ и ИРИ переговоры в контексте планов США изменить соглашение.

На вопрос о том, сохраняют ли Иран и РФ общую позицию в отношении необходимости сохранения соглашения, он ответил утвердительно, добавив, что у Тегерана в этом отношении также общая позиция с Брюсселем. На уточняющие вопросы министр отвечать отказался.