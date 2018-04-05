Верховный суд принял решение об освобождении директора «Kanal-13» Азиза Оруджева

2018-04-05 12:13 | www.apa.az | 5

Сегодня в Верховном суде была рассмотрена кассационная жалоба находящегося под арестом директора интернет телевидения «Kanal-13» Азиза Оруджева.

Как сообщил АПА адвокат Джавад Джавадлы, суд частично аннулировал решение Бакинского апелляционного суда в отношении Азиза Оруджева.

Решением Верховного суда А.Оруджев был приговорен к 3 годам условно. Суд принял решение об освобождении А.Оруджева.

Согласно информации, директор «Kanal-13» будет освобожден через несколько часов.

Отметим, Азиз Оруджев был задержан 2 мая по подозрению в оказании сопротивления полиции. Ему было назначено 30 суток административного ареста. В день освобождения – 1 июня в Следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры в его отношении было возбуждено уголовное дело. Его обвинили по статьям 192 (незаконное предпринимательство) и 308 (злоупотребление должностными полномочиями). В этот же день решением суда Насиминского района в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям А. Оруджев был лишен свободы на 6 лет.