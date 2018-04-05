В Баку начала работу международная выставка «Туризм и путешествия»

2018-04-05 12:25 | www.apa.az | 5

В Baku Expo Center начала свою работу 17-я международная выставка «Туризм и Путешествия» (AITF-2018).

Как передает АПА-Экономикс, выставка собрала на одной площадке представителей туристического бизнеса, национальных и региональных туристических организаций, государственных структур, медиа и отразит динамику въездного и выездного туризма региона. Выполняя функцию делового туристического «хаба», выставка является местом проведения встреч, заключения договоров, анонсирования новых программ и направлений. Со дня основания выставка AITF проходит при активной поддержке и участии Министерства культуры и туризма Азербайджана.

Выставка проходит под лозунгом «Весь мир. Одна выставка», и в ней принимают участие 277 компаний и организаций из 20 стран мира, причем 31% от общего количества участников – дебютанты. Компании представляют более 90 туристических направлений. Страной-партнером AITF-2018 выступает Болгария, ежегодно принимающая участие в выставке с национальным стендом. Всего в этом году выставка принимает 13 национальных и региональных экспозиций из Азербайджана, Грузии, Доминиканской Республики, Италии, Марокко, Таиланда, Турции, Чехии, Дагестана (Россия), Рогашки Слатина (Словения), Ставропольского края (Россия), а дебютантом этого года является Восточная Ява (Индонезия).

На национальных и региональных стендах представлена информация о курортах и санаториях, туристических компаниях и гостиничных сетях. Выставка AITF является зеркалом развития внутреннего туризма Азербайджана. Ежегодно выставка анонсирует новые возможности, которые Азербайджан как направление предлагает иностранным туристам. Широкий круг предложений по туризму в Азербайджане и за рубежом отразит экспозиция Азербайджанской ассоциации туризма (AZTA), которая собрала на своем стенде около 20 туркомпаний, отелей, санаториев из Азербайджана. На выставке представлены и региональные туристические центры страны - Исмаиллы, Лянкяран, Масаллы, Сумгаит, Хачмаз, Шеки. Традиционно выставка представляет стенд Карабаха, который знакомит гостей с культурно-историческим наследием региона.

Второй год подряд в выставке принимает участие портал электронной визы ASAN Visa. На стенде можно будет узнать обо всех тонкостях и преимуществах получения электронной визы в Азербайджан. Возможности развития туризма в историческом центре Баку, Старом городе – Ичери шехер демонстрирует Управление Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» при Кабинете министров Азербайджана. Также в выставке принимает участие проект «Бакинский шопинг фестиваль» (Baku Shopping Festival).

Выставка уделяет внимание и сектору медицинского и оздоровительного туризма (представлено более 40 медицинских центров, клиник, здравниц и санаториев из Чехии, России, Словении, Турции, Украины и других стран). В рамках AITF 6 апреля пройдут B2B встречи с участием зарубежных участников выставки и местных туркомпаний.

Примечательно также, что национальное Агентство по туризму Италии организует презентацию для представителей туриндустрии под названием «Итальянский калейдоскоп», а с презентацией курортов Чехии выступит чешская компания In Travel.

В фойе выставочного центра будет проведен «Фестиваль путешествий», в котором примут участие представители стран-участниц выставки, танцевальные и музыкальные коллективы из регионов и стран мира. Здесь также расположился стенд Центра упрощенной поддержки семейного бизнеса ABAD, где выставлены работы мастеров, представлен и бренд Sandiqca (аксессуары, платки, корзины и многое другое).

Совместно с AITF пройдет 12-я Кавказская международная выставка «Все для отелей, ресторанов и супермаркетов» Horex Caucasus 2018 - единственная специализированная выставка отельной и ресторанной индустрии в регионе.