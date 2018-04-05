94 женщины родили вне больницы

2018-04-05 12:25 | www.oxu.az | 5

В 2017 году число обращений на Станцию скорой и неотложной медицинской помощи города Баку по поводу родов составило 3099, в 3084 случаях женщины были гостипализированы.

За этот период произошло 94 случая родов вне медицинских учреждений, в 93 из них роженицы были госпитализированы.

Как передает Oxu.Az, об этом сказала заместитель главврача Станции скорой и неотложной медицинской помощи Ирада Алиева.

По ее словам, большинство несчастных случаев при родах происходят из-за травм:

«Из общего числа обращений число несчастных случаев составило 24895, случаев госпитализаций – 16734. Большая часть несчастных случаев связана с травмами».

Эльвин Пашазаде

