Еще один диджей едет в Баку

2018-04-05 12:31 | www.oxu.az | 5

Стало известно имя еще одного музыканта, который примет участие в концертной программе Гран-при Азербайджана «Формулы 1».

Как сообщили Oxu.Az в Операционной компании «Бакинское городское кольцо», в Баку приедет известный французский диджей Мартин Солвейг.

Он выступит 29 апреля вслед за британской певицей Дуа Липой. В отличие от прошлых лет, в этом году концертные мероприятие и следующие за ними ночные программы будут проведены в «Bakı Kristal Zalı».

Отметим, что настоящее имя диджея – Мартен Пиканде.

Напомним, что в Баку на «Формуле 1» выступят группа Jamiroquay, Кристина Агилера и диджей Афроджек.

С.Т.

