В Баку появятся свои Смурфики (ФОТО)

2018-04-05 12:34 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного театра юного зрителя приступил к подготовке нового спектакля на основе комиксов о Смурфах - персонажах, созданных бельгийским художником Пьером Кюллифором, сообщает Trend Life.

Режиссер-постановщик спектакля – Эльшад Рагимзаде, художник-постановщик – Шахин Гусейнли, художник по костюмам – Екатерина Бычкова, музыкальное оформление – Ирада Мурадова, сценическая пластика - Джейхун Дадашов, ассистент режиссера – Гюнай Гасымова.

В ролях – заслуженные артисты Расим Джафар, Шафаг Алиева, актеры Адалят Абдулсамед, Рашад Сафаров, Эльнур Гусейнов, Земфира Абдулсамедова, Гюнель Мамедова, Ася Атакишиева, Хаяла Мейданова, Нурана Гусейнова, Анар Сейфуллаев и другие.

Премьерный показ спектакля планируется провести 1 июня в Международный день защиты детей.