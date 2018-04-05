Президент Ильхам Алиев: Движение неприсоединения играет важную роль в обеспечении стабильности, безопасности в мире (версия 4)

2018-04-05 12:35 | www.trend.az | 5

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БАКУ /Trend/ - Движение неприсоединения играет важную роль в обеспечении стабильности, безопасности в мире, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в четверг в Баку на промежуточной министерской конференции глав МИД в рамках Движения неприсоединения, посвященной теме "Поддержание международного мира и безопасности во имя устойчивого развития".

Глава государства отметил, что Движение неприсоединения твердо привержено нормам международного права, принципам территориальной целостности, суверенитета и независимости всех стран-членов.

«Азербайджан является относительно новым членом Движения неприсоединения. Мы были приняты в эту семью в 2011 году, и сразу же начали ощущать поддержку со стороны этой организации, от государств-членов. Эта поддержка была продемонстрирована в ходе процедуры избрания Азербайджана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Также в 2011 году, сразу после принятия, мы ощутили сильную поддержку со стороны наших партнеров. Это было непросто, потому что у нас были сильные соперники. Соперники не были членами этой организации. Нам потребовалось шестнадцать раундов для избрания при поддержке 155 стран. Поддержка Движения неприсоединения, а также Организации исламского сотрудничества была решающей для нас в избрании в ведущий международный орган», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Это еще раз демонстрирует нашу силу, показывает, что когда мы едины, мы можем добиться многого, сказал глава государства, добавив, что это также демонстрирует солидарность между государствами-членами и возможности этой организации.

«После избрания в Совет Безопасности ООН Азербайджан в течение двух лет представлял все государства-члены. Мы заявили, что будем защищать справедливость и международное право, которое в течение многих лет нарушается во многих случаях», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что Азербайджан стал свидетелем и сам столкнулся с нарушением международного права и справедливости.

«Уже более 25 лет территории нашей страны находятся под армянской оккупацией. Нагорный Карабах, который является исторической частью Азербайджана, и другие исторические районы страны, семь районов, находятся под армянской оккупацией. Двадцать процентов международно признанной территории Азербайджана были оккупированы Арменией. В результате оккупации более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Наш народ подвергся политике этнической чистки, проводимой Арменией. Армения совершила Ходжалинский геноцид против азербайджанцев, который в настоящее время признан более чем десятью странами мира. Мы также рассчитываем на поддержку государств-членов для решения этой проблемы и выражение их позиции в отношении этого преступления против человечества», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что в результате Ходжалинского геноцида 613 безвинных людей, включая 106 женщин, 63 ребенка, были подвержены жестоким пыткам и убиты, а тысячи пропали без вести.

К сожалению, оккупация продолжается до сих пор, сказал Президент Ильхам Алиев.

«Я еще раз хочу выразить благодарность Движению неприсоединения за принятие резолюции о конфликте между Арменией и Азербайджаном, поддерживающей его решение на основе территориальной целостности Азербайджана», - сказал глава государства.

Президент Азербайджана отметил, что другие международные организации приняли аналогичные резолюции.

«Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, требующие незамедлительного и безоговорочного вывода армянских войск с территории Азербайджана, но они не выполнены. Не существует механизма реализации этих резолюций. Организация исламского сотрудничества, Европейский парламент, Парламентская ассамблея Совета Европы, ОБСЕ и другие ведущие международные организации приняли резолюции и решения, требующие восстановления территориальной целостности Азербайджана. К сожалению, несмотря на грубое нарушение международного права, несмотря на геноцид, совершенный армянами против азербайджанцев, против этой страны не были введены санкции. Если бы в начале конфликта были бы введены санкции против Армении, я думаю, что он уже давно был бы урегулирован», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства сказал, что на оккупированных территориях все разрушено. «ОБСЕ дважды направляла туда миссии, чтобы собрать факты. И отчеты показали, что все наши исторические памятники, мечети, кладбища, музеи разрушены армянскими вандалами. Это геноцид против нашей культуры. Оккупация территорий Азербайджана должна быть прекращена, и только после этого в регионе наступит мир», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что Армения культивирует ксенофобию.

«Это моноэтническая страна, другие народы там не живут. Все азербайджанцы и представители других этнических групп подверглись этнической чистке в этой стране. В отличие от Армении, сегодня Азербайджан является одним из признанных в мире центров межкультурного диалога, диалога цивилизаций, межрелигиозного диалога, а также одним из центров мультикультурализма. Мультикультурализм - это государственная политика в Азербайджане», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что 2016 год был объявлен в стране Годом мультикультурализма.

«Мы организовали многочисленные международные мероприятия, продвигающие ценности мультикультурализма, межрелигиозного мира и сотрудничества, среди которых Форум Альянса цивилизаций ООН, Форум религиозных лидеров мира, регулярно проводимый в Баку Форум по межкультурному диалогу и другие международные мероприятия, которые вносят свой вклад в дело мультикультурализма», - сказал Президент Ильхам Алиев.

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