Глава МИД Ирана: «США не выполняют взятые на себя обязательства в сфере международной безопасности»

2018-04-05 12:29 | www.apa.az | 8

«Мы осуждаем насилие в отношении палестинского народа. Израиль продолжает угрожать глобальной безопасности. Нарушение стабильности на Востоке приводит к появлению экстремизма и насилия».

Как сообщает АПА, об этом сказал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на промежуточной министерской конференции в рамках Движения неприсоединения на тему «Поощрение международного мира и безопасности во имя устойчивого развития».

Он сказал, что они требуют немедленного освобождения сектора Газа от блокады со стороны Израиля: «Мы осуждаем массовые убийства в Палестине мирных граждан, в том числе женщин и детей. Мы хотим проведения международного суда для полного восстановления прав палестинцев и освобождения Палестины от оккупации. В регионе существует угроза терроризма, и для борьбы с ней важно сотрудничество, взаимное уважение и отказ стран от гегемонии».

Зариф отметил, что несмотря на борьбу с ИГ, Сирия и Ирак по-прежнему страдают от действий террористической группировки.



«Мы инициируем региональный диалог. Сегодня США не выполняют свои обязательства в области международной безопасности. Выделение США 1,2 триллиона долларов для развития ядерного оружия дает серьезные основания для беспокойства в связи новой ядерной опасностью», - отметил министр.