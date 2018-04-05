Расстрел Рагима Шекинского попал на камеры - ВИДЕО

2018-04-05 12:42 | www.oxu.az | 7

В Сети появилось видео, отражающее инцидент с нападением на Рагима Намазова (Шекинского) с супругой в Тулузе.

Как передает Oxu.Az, на видео видно, как неизвестный в маске, выйдя из автомобиля Audi, приближается к автомобилю, в котором находилась чета Намазовых, и семь раз стреляет в упор, после чего скрывается.

Напомним, что Рагим Намазов (Шекинский), проживающий во французском городе Тулуза, был застрелян 30 марта.

Автомобиль, в котором находились Р.Намазов и его супруга, был обстрелян со стороны неизвестных лиц.

В результате происшествия супруга Р.Намазова скончалась на месте, а сам он был доставлен в больницу с тяжелыми ранениями.

Хотя французские сайты представляют Р.Намазова как журналиста, он долгое время под именем «Рагим Шекинский» в социальных сетях распространял видео и аудиозаписи, содержащие оскорбления в адрес криминальных авторитетов, в частности Надира Салифова (Лоту Гули).