Будут проведены экзамены для тех, кто не смог получить полного среднего образования

2018-04-05 12:33 | www.apa.az | 8

Лица, которые в предыдущие годы обучались в общеобразовательных школах, но не смогли получить полное среднее образование, 15-16 мая сдадут экзамены в порядке экстерната.

Как сообщили АПА в Управлении образования города Баку, регистрация на экзамен и прием документов будут проводиться 5-30 апреля (только в рабочие дни с 14.00 до 17.30).

Для того чтобы получить документ о полном среднем образовании (аттестат), лица, успешно сдавшие экзамены в порядке экстерната, получат право на участие в организуемых ГЭЦ выпускных экзаменах по уровню полного среднего образования.