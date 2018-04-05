Названо число обращений по поводу аварий

2018-04-05 13:01 | www.oxu.az | 8

Согласно статистическим показателям, в 2017 году на Станцию скорой и неотложной медицинской помощи города Баку поступило 2363 обращений по поводу дорожно-транспортных происшествий.

Как передает Oxu.Az, об этом сказала заместитель главврача Станции скорой и неотложной медицинской помощи Ирада Алиева.

По ее словам, в результате 2058 человек были госпитализированы:

«Несчастные случаи - одна из самых горьких реалий сегодняшнего дня. Большинство из них возникают из-за транспортных происшествий. При обращениях по данному поводу наши станции сразу же проводили оперативные мероприятия».

Эльвин Пашазаде

