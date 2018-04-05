Турция продлит режим ЧП

2018-04-05 13:15 | www.oxu.az | 7

Режим чрезвычайного положения в Турции будет продлен.

Об этом, как передает Oxu.Az со ссылкой на турецкие СМИ, сказал вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

По словам Боздага, в этом имеется необходимость, так как борьба с террористическим движением Фетхуллаха Гюлена еще не завершена.

Ранее чрезвычайное положение в Турции, введенное после попытки военного переворота 2016 года, планировалось отменить в феврале 2018 года.

Напомним, что в ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.