Афтепати топ-диджея Мартина Солвейга пройдет в рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1"

2018-04-05

БАКУ /Trend Life/ - Афтепати с участием одного из топовых диджеев - Мартина Солвейга (Martin Solveig) состоится в рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1", сообщили Trend Life в пресс-службе операционной компании Baku City Circuit.

Мартин Солвейг исполнит высокоэнергичный сет ночью 29 апреля в концертном зале Crystal Hall. Вечеринка состоится сразу после концерта Дуа Липы в рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

На Гран-при Азербайджана 2018 года зрителей ожидает не только яркое автоспортивное шоу на улицах Баку, но и грандиозная музыкальная программа с участием мировых звезд - Jamiroquai, Кристины Агилеры и Дуа Липы, которые выступят 27, 28 и 29 апреля соответственно.

Вслед за ними эстафету примут мастера электронной танцевальной музыки, которые будут зажигать до самого утра.

Всемирно известный мультиплатиновый музыкант из Парижа Мартин Солвейг смог добиться феноменального успеха за 20 лет творчества в качестве диджея, продюсера и автора песен, и продолжает расширять границы музыки своими новаторскими идеями.

В 2010 году песня "Hello", ставшая результатом сотрудничества Солвейга и канадской группы электронной музыки Dragonette, сделала француза суперзвездой. Сингл, входящий в альбом "Smash", занял первое место в 4 странах и, в частности, привлек внимание Мадонны, которая пригласила Солвейга для совместной работы над шестью треками своего альбома "MDNA". Солвейг также сопровождал королеву поп-музыки во время ее всемирного тура в 2012 году.

В 2015 году Солвейг выпустил свой сингл "Intoxicated", который достиг пика в списке лучшей пятерки песен официального британского чарта и оставался там в течение 24 недель. За эту песню он также получил платиновые и золотые сертификаты по всей Европе.

В 2016 году вышел альбом "Do It Right" с участием рэп-певицы Ткай Майдза. Этот сингл использовался в качестве саундтрека к рекламной кампании Stuart Weitzman сезона осень-2016 с супермоделью Джиджи Хадид в главной роли. Режиссером ролика был талантливый Джеймс Франко.

Он исследовал новые музыкальные ритмы, работая совместно с Иной Вролдсен над песней "Places". Видеоролик на песню был снят с участием супермодели Аризоны Мьюз и стал гимном BBC Radio 1.