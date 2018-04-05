Самое мощное оружие азербайджанского производства - ТОП

2018-04-05 13:42 | www.oxu.az | 7

Азербайджан в очередной раз опередил Армению в рейтинге самых мощных армий.

Как передает Oxu.Az, согласно таблице Global Fire Power за 2017 год, в рейтинге стран по военной мощи Азербайджан занял 58-е место, тогда как Армения - только 93-е.

При составлении таблицы учитывались свыше 50 различных факторов.

На сегодняшний день на предприятиях Азербайджана, находящихся в подчинении Министерства оборонной промышленности, выпускается около 1100 наименований изделий оборонного назначения.

Мы производим различные виды стрелкового оружия и средств ближнего боя, артиллерийские орудия, бронетехнику, различные авиационные бомбы, беспилотные летательные аппараты, боеприпасы для стрелкового оружия, в том числе для малокалиберных автоматических пистолетов, оптические приборы, модернизируем ракетные установки и другую продукцию: маскировочные сети, гранатометы, мины, бронетехнику, отвечающие стандартам НАТО пистолеты.

Oxu.Az предлагает вашему вниманию самые мощные и устрашающие виды оружия, а также военную технику азербайджанского производства:

- Ракеты TR-107 и TRB-107. Снаряды могут поражать цели на расстоянии до 11 километров. TR-107 предназначены для действий в горной местности и для частей специального назначения. Данные системы также могут быть установлены на маленьких и маневренных машинах.

TR-107 за короткое время выводятся на территорию, наносят огневые удары по позициям противника, а затем за короткое время меняют позицию.

- Крупнокалиберный снайперский пулемет «Şimşək»: один из самых точных и скорострельных пулеметов. Предназначенный для установки на танках и бронетехнике, в основном на БТР, пулемет Şimşək оснащен камерами дневного и ночного видения и предназначен.

- Военная машина «Gürzə» - предназначенная для сил спецназа и силовых структур патрульная, военная, броневая машина.

«Gürzə», изготовленная на базе 12-й модели Toyota HILOYX, является полноприводной 4х4 и способна на себе нести 2500 кг груза. В верхней части машины расположен 1 пулемет калибра 12.7 мм, способный поражать мишени, вращаясь на 360 градусов, и вести огонь под углом 45 градусов.

По бокам расположены 2 пулемета калибра 7.62 мм с большим боезапасом.

Вооружение автомобиля можно пополнить также автоматическим гранатометом и другими средствами.

Машина снабжена мощным мотором высокой проходимости - 114 лошадиных сил. Экипаж машины включает 5 человек, в том числе водителя и командира.

- Винтовка «İstiqlal-1T». Основное назначение этой винтовки - борьба с техническими средствами противника на средних и больших (для стрелкового оружия) дальностях. Для этого в винтовке используются весьма мощные боеприпасы - 14,5 мм бронебойные патроны.

Основными целями для винтовки IST İstiqlal могут являться автомобили, самолеты и вертолеты на стоянках, средства связи, топливохранилища, против которых особенно эффективны 20-мм снаряды.

14,5 мм патроны используются для стрельбы по более защищенным целям, например, по бронетранспортерам или укрепленным сооружениям, или при стрельбе на больших дальностях.

- Ручной пулемет «UP-7.62» и «HP-7.62». Министерство оборонной промышленности Азербайджана наряду с различными видами вооружения производит современные ручные пулеметы.

Один из этих пулеметов - это UP-7.62, который находится на вооружении азербайджанской армии.

Второй же пулемет - HP-7.62, созданный местными инженерами в прошлом году, находится на стадии тестирования.

- «Mübariz» - современная снайперская винтовка калибра 12,7 мм. Находится на вооружении азербайджанской армии.

- Ударный беспилотник нового поколения «Zərbə», или азербайджанский дрон-камекадзе.

- Дроны «Harop» - разведывательно-ударный БПЛА. Он оборудован радаром и цифровой камерой с углом обзора 360 градусов, имеющей высокое разрешение.

Особенностью этого БПЛА является то, что при обнаружении цели аппарат «превращается» в самонаводящийся самолет-снаряд.

Способен длительно патрулировать заданный район и уничтожать наземные цели. При заходе на цель команда может быть отменена и беспилотник вернется на базу или продолжит патрулирование.

Запускается с мобильной пусковой установки контейнерного типа. Предназначен дрон для борьбы с комплексами ПВО противника.

- Бронемашина «Туфан». Если среди вышеуказанной военной техники имеются и те, что произведены Азербайджаном совместно с различными странами, то «Туфан» - это на 100% продукт, воплотивший в себе креативное мышление и дизайнерский опыт исключительно местных инженеров.

Бронемашина весом 12,3 т. способна обеспечить безопасную перевозку груза до 3000 кг и личного состава в количестве до 10-ти человек. Защита личного состава бронемашины отвечает уровню баллистической защиты стандарта НАТО «STANAG-4569».

На базе бронемашины «Tufan» возможно создание бронированных реанимобилей для эвакуации раненых, транспортных средств для поддержки групп специального назначения при проведении антитеррористических операций, командно-штабных машин для координации действий в боевой обстановке, а также оснастить автомобили платформами для установки противотанковых ракетных комплексов и 120 мм перевозимых минометов.

- Современный пистолет «Zəfər». Азербайджан производит пистолеты «İnam», « Zəfər-К» и «Zəfər» вместе с турецкой компанией по производству оружия на базе Научно-производственного предприятия "Иглим" министерства оборонной промышленности АР.

Обойма этих пистолетов вмещает 15 патронов. Также могут использоваться магазины, которые можно снарядить 18 или 20 патронами.

Президент Ильхам Алиев подарил аналогичный пистолет азербайджанского производства главе Чеченской республики Рамзану Кадырову.

- Модернизированный «Мародер» - бронированный автомобиль с противоминной защитой разработки компании Paramount Group.

В этих бронемашинах имеется усиленная противоминная защита.

Эти машины применяются при перемещении личного состава по территориям, на которых действуют различные иррегулярные формирования, для перевозки VIP-пассажиров в условиях повышенной террористической опасности, для снабжения удаленных опорных пунктов и гарнизонов и в других подобных случаях.

А.Мамедов

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