Shamkir Chess 2018: Лидеры мировых шахмат собираются в Азербайджане

2018-04-05 12:52 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend Life/ - В Шамкире пройдет пятый супертурнир памяти известного гроссмейстера, чемпиона Европы Вушара Гашимова, организованный при содействии Министерства молодежи и спорта Азербайджана, Федерация шахмат Азербайджана, SOCAR и Synergy Group, сообщили Trend Life в пресс-службе Shamkir Chess 2018.

Турнир будет иметь XXI категорию и соберет десять сильнейших гроссмейстеров.

В V Мемориале Вугара Гашимова примут участие действующий обладатель мировой короны, двукратный победитель Shamkir Сhess Магнус Карлсен (Норвегия, 2843), экс-чемпион мира Владимир Крамник (Россия, 2792, 4-й номер рейтинга ФИДЕ), участник последнего турнира претендентов Динг Лирен (Китай, 2778, 8-й номер рейтинга ФИДЕ), обладатель Кубка мира, участник матча за мировую корону Сергей Карякин (Россия, 2778, 9-й номер рейтинга ФИДЕ), Аниш Гири (Нидерланды, 2777, 10-й номер рейтинга), чемпион мира по версии ФИДЕ Веселин Топалов (Болгария, 2749), Давид Навара (Чехия, 2745).

Азербайджан будет представлен двукратным победителем Shamkir Chess, трехкратным чемпионом Европы, чемпионом мира по рапиду, вторым шахматистом мира в рейтинге ФИДЕ Шахрияром Мамедъяровым (2814), трехкратным чемпионом Европы, бронзовым призером чемпионата мира Теймуром Раджабовым (2748) и трехкратным чемпионом Европы, чемпионом континента по блицу Рауфом Мамедовым (2704).