«Габала» встретится с «Манчестер Сити» и «Галатасараем»

2018-04-05 13:36 | www.apa.az | 7

Команда азербайджанского клуба «Габала», сформированная из футболистов в возрасте до 12 лет примет участие в международном турнире. Как сообщает apasport.az со ссылкой на официальный сайт клуба, «красно-чёрные» выступят в традиционном соревновании «İzmir cup», которое состоится 5-8-го апреля в Турции.

Главный тренер Футбольной академии «Габалы» Халим Фычичи, тренеры Шахруз Мустафаев и Эльчин Рзазаде предоставят шанс в турнире 16 футболистам. Это Али Тахиров, Ислам Абдулазизов, Илькин Будагов, Эльнур Мустафаев, Махир Мехдиев, Санан Масимов, Джейхун Багирзаде, Нурлан Агабеков, Джума Гусейнов, Зия Шекерханов, Гасан Назарли, Самид Ахмедов, Мурад Агамалыев, Санан Зекерияев, Фарид Исаев и Вусал Амирахмедов.

В турнире примут участие 56 команд. Игры группового раунда состоятся 6-го апреля. «Габала» будет соперничать в группе А с командами U-12 «Манчестер Сити» (Англия), «Алкмаара» (Голландия), «Галатасарая», «Чайкур Ризеспора», «Карасу» и «Алтая» (все – Турция).

«Красно-чёрные» встретятся в первом туре с «Чайкур Ризеспором», затем с «Карасу». В следующих двух матчах команда сыграет с «Манчестер Сити» и «Галатасараем», отдохнёт в V туре, а на финише группового раунда померится силами с «Алтаем» и «Алкмааром».

Отметим, что соперники участников турнира в следующей стадии будут определены в зависимости от мест, которые они займут в группе.