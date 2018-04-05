Глава МИД Палестины с трибуны конференции в Баку призвал ООН провести расследование нападений на мирное палестинское население

2018-04-05 14:03 | www.apa.az | 7

Как сообщает АПА, об этом во время выступления на промежуточной министерской конференции на тему «Поощрение международного мира и безопасности во имя устойчивого развития» в рамках Движения неприсоединения в Баку сказал министр иностранных дел Палестины Рияд Малки.

Глава МИД Палестины заявил, что Движение неприсоединения является важным с точки зрения защиты прав человека во всем мире. Рияд Малки подчеркнул, что члены Движения должны объединиться против вызовов, расширить возможности в применении принципов международного права.

Рияд Малки отметил, что Израиль делает все возможное для продолжения своей колониальной политики, и США идеологически поддерживают Израиль в этом.

Напомнив об обстреле Израилем из снайперских и других видов оружия мирных палестинских демонстрантов в секторе Газа на прошлой неделе, Р.Малки сказал, что СБ ООН терпит неудачу, не реагируя на такие события. Глава МИД также отметил, что Палестина призывает ООН провести независимое расследование подобных инцидентов: «Палестина вновь призывает ООН расследовать нападения израильтян на палестинцев».