В метро задержан карманник

2018-04-05 14:16 | www.oxu.az | 7

В Бакинском метрополитене задержан вор-карманник.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, в отдел полиции на метрополитене обратилась жительница Баку Н.Рзаева.

Она сообщила, что третьего апреля на станции метро «Нефтчиляр» у нее украли бумажник, в котором находились деньги, студенческий билет и банковская карта.

Сотрудники отдела сразу осуществили соответствующие мероприятия и задержали подозреваемого в совершении преступления - ранее судимого жителя столицы Эльмеддина Гулиева.

В ходе личного досмотра у него обнаружили украденный бумажник.

Э.Гулиев арестован сроком на 2 месяца по соответствующей статье Кодекса административных правонарушений.