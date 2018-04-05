Песков: В России нет олигархов

2018-04-05 14:23 | www.oxu.az | 7

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России нет олигархов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, Пескова спросили, информировали ли олигархи Владимира Путина о том, что к ним проявляют интерес правоохранительные органы США.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что фразу «российские олигархи» считает неуместной, и использовал термин «представители крупного бизнеса».

«Мне не известно о какой-то информации, поступающей от представителей крупного российского бизнеса на этот счет», — сказал Песков.