В Баку задержан мужчина, сорвавший серьги с ушей 9-летней девочки

2018-04-05 14:14 | www.apa.az | 7

Сотрудники органов внутренних дел провели оперативные мероприятия по предупреждению преступлений против лиц и выявлению нарушителей закона.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, в конце марта в управление полиции Насиминского района обратились 3 женщины с жалобой на то, что неизвестный мужчина совершает нападения на девочек, срывая с их ушей золотые серьги.

В управлении была немедленно создана оперативно-поисковая группа для обнаружения указанного лица. В результате оперативных мер по горячим следам был задержан ранее судимый, житель Гейчайского района Ифтихар Азизов.

В ходе расследования было установлено, что 1 апреля в Насиминском районе на улице А.Мустафаева задержанный преградил дорогу 9-летней девочке, сорвал с ее ушей золотые серьги стоимостью 300 манатов и сбежал. В своих показаниях И.Азизов сказал, что продал золотые украшения.



По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК АР.



Сотрудники полиции не исключают, что подозреваемый участвовал и в других подобных преступлениях.



Потерпевшие могут обратиться в службу «102» МВД или в Управление полиции Насиминского района.