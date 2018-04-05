Президент Азербайджана в Баку встретился с главой МИД Северной Кореи - ОБНОВЛЕНО

2018-04-05 14:21 | www.apa.az | 7

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с министром иностранных дел Корейской Народной Демократической Республики Ри Ён Хоном.

Как сообщает АПА, министр иностранных дел Корейской Народной Демократической Республики Ри Ён Хон на встрече с президентом Азербайджана сказал, что избрание Азербайджана председателем в Движении неприсоединения - показатель его высокого авторитета на международной арене.

***

11:53

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с министром иностранных дел Корейской Народной Демократической Республики Ри Ён Хоном.

Как сообщает АПА, информацию об этом распространила пресс-служба президента.