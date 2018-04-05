Нефтяная корзина ОПЕК 4 апреля подешевела

2018-04-05 13:16 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК четвертого апреля составила 64,48 доллара за баррель, что на 0,5 доллара ниже по сравнению с показателем вторника, сообщили Trend в четверг в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Zafiro (Экваториальная Гвинея), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Мировые цены на нефть в четверг растут, отыгрывая неожиданное снижение запасов сырья в США.

По состоянию на 12:57 четверга, стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,16 процента - до 68,13 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI повышалась на 0,13 процента - до 63,45 доллара за баррель.