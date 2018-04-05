В Баку проходит министерская конференция Движения неприсоединения - ОБНОВЛЕНО

2018-04-05 14:38 | www.apa.az | 7

Сегодня в Баку проходит промежуточная министерская конференция в рамках Движения неприсоединения на тему «Поощрение международного мира и безопасности во имя устойчивого развития».

Как сообщает АПА, на церемонии открытия выступили президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель министерской конференции Движения неприсоединения, министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.

Выступивший на конференции постоянный представитель Египта при ООН Мухаммад Фатхи Ахмад Эдресс сказал, что в рамках конференции пропагандируются мир и безопасность. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас отметил значимость сотрудничества и взаимопонимания для устойчивого развития. Глава МИД Индии Сушма Сварадж заявила, что ядерная безопасность, решение такой глобальной проблемы как терроризм требуют эффективного мультикультурального подхода: «Несмотря на правовые принципы, предотвратить терроризм все еще сложно. Мы должны пересмотреть наши обязательства в этой области».

Постоянный представитель Африканского союза при ООН Фатима Кьяри Мухаммад заявила, что Африканский союз обеспокоен угрозами миру и безопасности.

Министр иностранных дел Палестины Рияд Малки отметил, что Движение неприсоединения играет фундаментальную роль в обеспечении стабильности и безопасности во всем мире.

Глава МИД Ливии Мухаммад Тахир Сияла сказал, что конференция Движения неприсоединения обсуждает такие проблемы как противостояние, терроризм, экстремизм, и приоритетом этого Движения являются солидарность, единство, безопасность и сотрудничество в экономической сфере.

Министр международного сотрудничества и иностранных дел Лесото Лесего Макготи отметил, что Движение неприсоединения связано с пропагандой мира и безопасности для устойчивого развития: «Нагорно-карабахский конфликт между Арменией и Азербайджаном угрожает стабильности. ООН приняла резолюции по нему. Выражаем озабоченность в связи с затягиванием урегулирования этого конфликта».

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Сегодня в Баку проходит промежуточная конференция министров иностранных дел рамках Движения неприсоединения на тему «Поощрение международного мира и безопасности во имя устойчивого развития».

Как сообщает АПА, в заседании принимают участие более 800 человек.

На церемонии открытия выступят президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель конференции министров иностранных дел Движения неприсоединения, министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.

Затем будет выбран председатель VII конференции министров Движения неприсоединения. В конференции принимают участие главы МИД Турции, Ирана, Северной Кореи, Афганистана, Индии, Палестины, Эквадора, а также председатель Генассамблеи ООН Мирослав Лайчак.

Конференция продлится 2 дня. По итогам конференции будет принята Бакинская Декларация.

В целях подготовки к конференции министров 3-4 апреля прошло заседание на уровне высокопоставленных чиновников.

Азербайджан присоединился к Движению в 2011 году. В 2019 году Азербайджан будет принимать XVIII Саммит Движения неприсоединения. В 2019-2022 годах наша страна будет председательствовать в Движении неприсоединения.

В Движении неприсоединения участвуют 120 государств. 17 государств и 10 международных организаций имеют статус наблюдателя при Движении неприсоединения.