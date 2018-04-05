Оштрафованы нарушители экологического законодательства

2018-04-05 15:01 | www.apa.az | 7

С 16 по 31 марта сотрудниками Департамента охраны окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов было проведено расследование с целью проверки соблюдения требований экологического законодательства.

Как сообщили АПА в МЭПР, в связи с допущенными нарушениями закона в области атмосферы, водных и земельных ресурсов, охраны флоры и фауны, в том числе незаконного размещения бытовых и промышленных отходов, было составлено 111 актов и протоколов, 12 принудительных указаний на устранение недостатков.

В целом, в административном порядке применен штраф по 23 делам в размере 17 900 манатов, в соответствии с причиненным окружающей среде ущербом был подан иск по 13 делам суммой 12668,97 манатов, по 217 делам в связи со сбросом отходов в окружающую среду было обеспечено возмещение ущерба на 33031,95 манатов. В правоохранительные и исполнительные органы направлено 14 дел для принятия мер.