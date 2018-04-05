В Казахстане лифт разорвал мать на глазах у дочери

2018-04-05 14:47 | www.oxu.az | 7

В казахстанском городе Актюбинск молодая женщина погибла в лифте на глазах у своей трехлетней дочери. Инцидент произошел в подъезде 10-этажного дома.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на казахстанские СМИ, 28-летняя Айзат вместе с дочкой Инкар вошли в лифт, чтобы спуститься.

При спуске, по словам очевидцев, двери лифта начали самопроизвольно открываться. В этот момент женщина хотела выйти, но не успела. Двери закрылись и зажали ее ноги.

«Зажало ее ноги. Лифт поехал вниз. Женщине разорвало все внутренние органы», - сообщил сосед погибшей.

Али Мамедов

