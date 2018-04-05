Турецкая лира установила антирекорд

2018-04-05 14:59 | www.oxu.az | 6

Турецкая лира в четверг упала до рекордного минимума к доллару на фоне опасений вокруг способности центробанка бороться с инфляцией, возобновившихся после сообщений о том, что президент Тайип Эрдоган в очередной раз подверг критике денежно-кредитную политику регулятора.

Как передает Oxu.Az, лира, потеряв 0,92%, ослабла до рекордного минимума 4,0430 к доллару США.

По отношению к евро турецкая валюта снизилась до 4,9510, хотя по-прежнему находится выше рекордного минимума 4,9728, достигнутого в прошлом месяце.

Напомним, что с начала года лира подешевела примерно на 6 процентов к доллару, показывая одну из худших динамик среди валют развивающихся стран.

Л.А.

