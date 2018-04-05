Путин и Роухани обсудили нежелательность отхода от договоренностей по ядерной программе

2018-04-05 13:42 | www.trend.az | 6

Президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани обсуждали нежелательность отхода от договоренностей по ядерной программе Ирана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Вкратце затрагивалась (тема) в рамках переговоров с Роухани, в плане абсолютной нежелательности отхода от существующей договоренности", — рассказал Песков.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.