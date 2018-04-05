Кандидат в президенты: «БДИПЧ ОБСЕ готовит провокацию в связи с президентскими выборами»

2018-04-05 15:22 | www.apa.az | 7

«Наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ готовит провокацию в связи с президентскими выборами. Она в качестве местных наблюдателей привлекает на избирательные участки людей Али Керимли».

Об этом АПА сказал выдвинуты от «Инициативной группы фронтовиков» для участия на президентских выборах Рази Нуруллаев.

Р.Нуруллаев отметил, что цель этого - сформулировать мнение, что в день выборов на участках были массовые нарушения, фальсификация результатов голосования и что Рази Нуруллаеву были отданы голоса других кандидатов.

Кандидат в президенты отметил, что БДИПЧ ОБСЕ, как правило, готовит предвзятые отчеты по итогам выборов в странах, где оно ведет наблюдение: «В таких случаях организация ссылается на мнения членов своей наблюдательной миссии и некоторых местных наблюдателей, специально назначенных ею в избирательных участках на основании собственных рекомендаций. Хочу отметить, что местные наблюдатели в основном сформированы из людей Али Керимли, которые считают меня главным своим врагом. Все это является провокацией не в отношении меня, как кандидата, а президентских выборов в целом. Заявляю, что мы не признаем предвзятых отчетов и будем вести работу по разоблачению их авторов».