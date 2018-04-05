Министр: «Началась работа по открытию Торгового дома в Дубае»

2018-04-05 15:23 | www.apa.az | 8

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев провел встречу с госминистром по иностранным делам ОАЭ Анвером Гаргашом.

Как сообщили АПА-Экономикс в Минэкономики, на встрече Ш.Мустафаев подчеркнул, что с целью продвижения азербайджанской продукции в ОАЭ начались работы по созданию Торгового Дома в Дубае. Кроме этого, он высказал свои предложения по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ в сферах промышленности, альтернативной энергетики, инвестиций, нефтегазовой отрасли, фармацевтики, транспорта и транзитных перевозок. Ш.Мустафаев подчеркнул, что компании из ОАЭ могут действовать в качестве инвесторов в промышленных парках в Азербайджане, а также в создаваемой Зоне свободной торговли в Аляте. Ш.Мустафаев также выразил заинтересованность Азербайджана в сотрудничестве с ОАЭ в вопросах обмена студентами.

А.Гаргаш, в свою очередь, подчеркнул, что упрощение визового режима привело к росту турпотока из ОАЭ в Азербайджан. Он добавил, что ОАЭ заинтересованы в расширении сотрудничества с Азербайджаном в сферах грузоперевозок, туризма, образования, нефти и газа.