В Бакинском зоопарке пополнение

2018-04-05 15:11 | www.oxu.az | 7

В Бакинский зоологический парк завезены новые животные.

Об этом Oxu.Az сообщил директор зоологического парка Азер Гусейнов.

Сообщается, что на основе соглашения между бакинским и московским зоологическими парками в Азербайджан привезен дагестанский тур, синеухий медосос, три мандаринки и ковровый питон.

По его словам, в настоящее время в парке ведутся строительно-ремонтные работы.

А.Гусейнов отметил, что после завершения ремонтных работ в зоопарк могут завезти новых животных.

Эльвин Пашазаде

