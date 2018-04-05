Важные изменения от ФИФА

2018-04-05 15:21 | www.oxu.az | 9

Международная федерация футбола (ФИФА) планирует внести изменения в правила игры.

Как передает Oxu.Az, первоначально изменения будут тестироваться во время матчей молодежных команд.

В частности, судьи теперь смогут применять желтые карточки в отношении тренеров команд.

Если раньше, в случае активного проявления недовольства действиями арбитра, тренеров отправляли на трибуны, то теперь с помощью желтой карточки им будут делать предупреждение в связи с неподобающем поведением.

Также изменена процедура проведения замен и ввода мяча в игру вратарем.

С.Т.

