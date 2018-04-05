Президент Ильхам Алиев: Движение неприсоединения играет важную роль в обеспечении стабильности, безопасности в мире (версия 5)

2018-04-05 13:49 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Движение неприсоединения играет важную роль в обеспечении стабильности, безопасности в мире, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в четверг в Баку на промежуточной министерской конференции глав МИД в рамках Движения неприсоединения, посвященной теме "Поддержание международного мира и безопасности во имя устойчивого развития".

Глава государства отметил, что Движение неприсоединения твердо привержено нормам международного права, принципам территориальной целостности, суверенитета и независимости всех стран-членов.

«Азербайджан является относительно новым членом Движения неприсоединения. Мы были приняты в эту семью в 2011 году, и сразу же начали ощущать поддержку со стороны этой организации, от государств-членов. Эта поддержка была продемонстрирована в ходе процедуры избрания Азербайджана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Также в 2011 году, сразу после принятия, мы ощутили сильную поддержку со стороны наших партнеров. Это было непросто, потому что у нас были сильные соперники. Соперники не были членами этой организации. Нам потребовалось шестнадцать раундов для избрания при поддержке 155 стран. Поддержка Движения неприсоединения, а также Организации исламского сотрудничества была решающей для нас в избрании в ведущий международный орган», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Это еще раз демонстрирует нашу силу, показывает, что когда мы едины, мы можем добиться многого, сказал глава государства, добавив, что это также демонстрирует солидарность между государствами-членами и возможности этой организации.

«После избрания в Совет Безопасности ООН Азербайджан в течение двух лет представлял все государства-члены. Мы заявили, что будем защищать справедливость и международное право, которое в течение многих лет нарушается во многих случаях», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что Азербайджан стал свидетелем и сам столкнулся с нарушением международного права и справедливости.

«Уже более 25 лет территории нашей страны находятся под армянской оккупацией. Нагорный Карабах, который является исторической частью Азербайджана, и другие исторические районы страны, семь районов, находятся под армянской оккупацией. Двадцать процентов международно признанной территории Азербайджана были оккупированы Арменией. В результате оккупации более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Наш народ подвергся политике этнической чистки, проводимой Арменией. Армения совершила Ходжалинский геноцид против азербайджанцев, который в настоящее время признан более чем десятью странами мира. Мы также рассчитываем на поддержку государств-членов для решения этой проблемы и выражение их позиции в отношении этого преступления против человечества», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что в результате Ходжалинского геноцида 613 безвинных людей, включая 106 женщин, 63 ребенка, были подвержены жестоким пыткам и убиты, а тысячи пропали без вести.

К сожалению, оккупация продолжается до сих пор, сказал Президент Ильхам Алиев.

«Я еще раз хочу выразить благодарность Движению неприсоединения за принятие резолюции о конфликте между Арменией и Азербайджаном, поддерживающей его решение на основе территориальной целостности Азербайджана», - сказал глава государства.

Президент Азербайджана отметил, что другие международные организации приняли аналогичные резолюции.

«Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, требующие незамедлительного и безоговорочного вывода армянских войск с территории Азербайджана, но они не выполнены. Не существует механизма реализации этих резолюций. Организация исламского сотрудничества, Европейский парламент, Парламентская ассамблея Совета Европы, ОБСЕ и другие ведущие международные организации приняли резолюции и решения, требующие восстановления территориальной целостности Азербайджана. К сожалению, несмотря на грубое нарушение международного права, несмотря на геноцид, совершенный армянами против азербайджанцев, против этой страны не были введены санкции. Если бы против Армении в начале конфликта были бы введены санкции, я думаю, что он уже давно был бы урегулирован», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства сказал, что на оккупированных территориях все разрушено. «ОБСЕ дважды направляла туда миссии, чтобы собрать факты. И отчеты показали, что все наши исторические памятники, мечети, кладбища, музеи разрушены армянскими вандалами. Это геноцид против нашей культуры. Оккупация территорий Азербайджана должна быть прекращена, и только после этого в регионе наступит мир», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что Армения культивирует ксенофобию.

«Это моноэтническая страна, другие народы там не живут. Все азербайджанцы и представители других этнических групп подверглись этнической чистке в этой стране. В отличие от Армении, сегодня Азербайджан является одним из признанных в мире центров межкультурного диалога, диалога цивилизаций, межрелигиозного диалога, а также одним из центров мультикультурализма. Мультикультурализм - это государственная политика в Азербайджане», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что 2016 год был объявлен в стране Годом мультикультурализма.

«Мы организовали многочисленные международные мероприятия, продвигающие ценности мультикультурализма, межрелигиозного мира и сотрудничества, среди которых VII Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН, Форум религиозных лидеров мира, регулярно проводимый в Баку Форум по межкультурному диалогу и другие международные мероприятия, которые вносят свой вклад в дело мультикультурализма», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что Азербайджан инициировал начало Бакинского процесса. "И это была наша инициатива пригласить официальных лиц государств-членов Организации исламского сотрудничества и Совета Европы. Азербайджан является одной из немногих стран, входящих в обе организации. Мы пригласили их в Баку для решения вопросов межкультурного диалога, по снижению напряженности на этнической и религиозной почве, для создания платформы для диалога, взаимопонимания и серьезного решения проблемы ксенофобии в мире», - сказал глава государства.

Данная инициатива была поддержана ООН, и в этом году мы будем отмечать десятилетие Бакинского процесса, сказал Президент Азербайджана.

«Это уникальная международная платформа, объединяющая страны мусульманского мира и Европы. Она открыта для всех стран, и цель состоит в том, чтобы улучшить понимание между различными странами, представителями разных религий и этнических групп», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что Азербайджан гордится своей историей.

«На протяжении веков представители разных религий жили в Азербайджане в мире и достоинстве, и сегодня наши исторические памятники отражают это культурное разнообразие. Наша сила заключается в культурном разнообразии, и альтернативы мультикультурализму нет. Противоположными этому являются дискриминация, ксенофобия, исламофобия. Поэтому я считаю, что нам необходимо решать эти вопросы, и Азербайджан будет продолжать играть важную роль в продвижении этих ценностей», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что Азербайджан - относительно молодое независимое государство.

«Мы обрели независимость лишь 26 лет назад. Мы восстановили независимость в 1991 году, и в этом году будем отмечать столетие Азербайджанской Демократической Республики, которая была первой демократической республикой в мусульманском мире. Это было отражением воли азербайджанского народа к достижению свободы, демократии», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что около 100 лет назад Азербайджанская Демократическая Республика объявила о предоставлении женщинам права голоса.

«Это был очень важный шаг, демонстрировавший в то время уровень свободы. Как независимое государство мы существуем лишь 26 лет, и это было не так просто, особенно в начале. У нас были проблемы - армянская оккупация, внутренние трудности, политический кризис, экономический спад. Но нам удалось преодолеть трудности, и сейчас страна демонстрирует очень быстрое экономическое развитие», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что экономическое развитие является основой независимости Азербайджана.

«Мы четко понимаем, что должны быть экономически сильными, не зависящими от других стран или финансовых центров. Только в этом случае мы можем проводить независимую политику, которой гордится Азербайджан. Поэтому мы сосредоточились на нашей экономической повестке дня и создали сильную экономику», - добавил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что за последние 15 лет экономические показатели росли очень стремительными темпами. «За последние 15 лет ВВП вырос в 3,2 раза. Я думаю, что это мировой рекорд. В то же время мы много инвестировали в человеческий капитал. Уровень грамотности в Азербайджане близок к 100 процентам. В течение последних 15 лет мы построили и реконструировали более 3,1 тысячи школ, более 600 больниц. Более пяти миллионов человек, половина нашего населения ежегодно получает возможность бесплатного медицинского обследования в больницах страны. И продолжительность жизни растет. Социальная защита населения является одним из основных направлений нашей политики. Я много раз говорил, что в центре нашей политики находятся граждане Азербайджана, их благополучие, здоровье, безопасность. Мы делаем все, чтобы обеспечить лучшие условия для наших людей, но для этого нам нужна более сильная экономика, диверсифицированная экономика», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что одним из достижений Азербайджана за последние 15 лет является быстрое сокращение уровня бедности и безработицы.

«Уровень бедности снизился с 49 до 5,4 процента, а уровень безработицы составляет пять процентов. Мы также должны принять во внимание, что население Азербайджана выросло на 1,5 миллиона человек. Поэтому создание новых рабочих мест для нас - это постоянный процесс, и, конечно, для этого нам нужны финансовые ресурсы, хороший инвестиционный климат», - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства сказал, что за последние 15 лет Азербайджану удалось привлечь более 230 миллиардов долларов прямых инвестиций.

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