Вечера дастана – новый большой проект Международного центра мугама

2018-04-05 13:50 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend Life/ - Международный центр мугама в Баку совместно с Институтом фольклора НАНА начинает реализацию нового большого проекта "Dastan gecələri" (Вечера дастана), сообщили Trend Life в пресс-службе центра.

Дастан является одним из самых древних и крупных образцов художественного мышления азербайджанского народа. Дастан будучи в основном продукцией ашугско-озанского творчества, является проявлением эпического мышления, а также основным фактором, связывающим ашугское творчество и устную народную литературу. В 2009 году искусство азербайджанских ашугов было включено в репрезентативный Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В дастане поэзия и проза составляют единство. По этой причине, дастан считается не только эпическим, но и лирическо-эпическим произведением.

По общей тематике дастан разделяется на героический и любовный.

В героическом дастане рассказывается о героях, ведущих борьбу за свободу Родины и независимость народа. «Китаби-Деде Горгуд», «Кёроглу», «Беглый Наби», «Беглый Керем», «Саттархан», и др. произведения являются образцами героического эпоса. Любовные дастаны построены на взаимоотношениях героев. «Асли и Керем», «Тахир и Зохра», «Аббас и Гюльгез», «Шах Исмаил», и др. дастаны – лучшие образцы любовного дастана. Надо отметить, что порой в одном типе дастанов могут прослеживаться мотивы из другого дастана. Так, например дастан «Шах Исмаил», хотя и является любовным дастаном, тем не менее, в нем в достаточной степени проявляются героические мотивы. В героическом дастане «Кёроглу» (Сын слепца) также прослеживаются любовные мотивы. В Азербайджанском творчестве дастанописания оба типа дастанов строятся на основе своеобразной композиции. Так, в отличие от героических дастанов, любовные как правило, начинаются тремя вступлениями, воспевающего характера, и заканчиваются традиционным текстом под названием «дуваггапма». Конечный текст трагических любовных дастанов называется «Джаханнамэ». В начале дастанов, как и в сказках, используют гаравелли, т.е. маленькие вступления в стихотворной форме.

В рамках проекта "Dastan gecələri" пройдут вечера: “Alı xan – Pəri xanım” (18 апреля), “Abbas-Gülgəz” (24 мая), “Leyli-Məcnun” (19 июня), “Kiçik Rza” (28 сентября), “Aşıq Alının Türkiyə səfəri” (31 октября), “Məhəmməd – Səlbi xanım” (27 ноября), “Əmrah - Səlbi” (25 декабря).