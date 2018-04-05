Мовлут Чавушоглу: «Мы против атомного оружия»

2018-04-05 15:30 | www.apa.az | 8

«Проект «Аккую», основа которого была заложена 2 дня назад, будет первой атомной электростанцией в Турции. После завершения проектных работ потребности Турции в электроэнергии будут покрыты на 10%».

Как сообщает АПА, об этом во время выступления на промежуточной министерской конференции в рамках Движения неприсоединения на тему «Поощрение международного мира и безопасности во имя устойчивого развития» сказал глава МИД Турции Мовлут Чавушоглу.

М.Чавушоглу заявил, что одной АЭС «Аккую» будет недостаточно: «Экономика Турции растет. С японцами мы ведем работу по закладке еще одной атомной станции в Синопе. АЭС есть во всем мире. Если кто-то не знает разницу между этими станциями и ядерным оружием, не наша вина. Мы против атомного оружия во всем мире. Мы против принципа «пусть будет у меня, у другого не будет». АЭС не является атомным оружием».