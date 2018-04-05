Чавушоглу: «Несмотря на принятые по Карабаху решения, ничего не делается для их реализации»

2018-04-05 15:31 | www.apa.az | 8

«Международная общественность прекрасно осведомлена об оккупированных Арменией азербайджанских землях, карабахской проблеме. Мы и наш президент Эрдоган неоднократно на всех уровнях говорим об этом».

Как сообщает АПА, об этом в Баку заявил министр иностранных дел Турции Мовлут Чавушоглу.



По его словам, несмотря на принятие окончательных решений по документам в связи с этой проблемой, ничего для их реализации не делается: «Армения все еще держит под оккупацией 20 процентов азербайджанских земель. Этот конфликт должен быть урегулирован мирным путем. Азербайджан может всегда рассчитывать на Турцию».