Президент Азербайджана встретился с главой МИД Сербии - ОБНОВЛЕНО

2018-04-05 15:32 | www.apa.az | 7

Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с первым заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем.

Как сообщает АПА, президент Ильхам Алиев подчеркнул важность участия первого заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича на промежуточной конференции министров иностранных дел рамках Движения неприсоединения.

Президент Ильхам Алиев затронул значение участия в министерской конференции в рамках Движения неприсоединения первого заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича. Отметив успешное развитие наших двусторонних отношений, глава государства подчеркнул, что Сербия – дружественная и партнерская для Азербайджана страна. Наши страны поддерживают друг друга в международных организациях. Отметив, что визит первого заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Сербии создает хорошую возможность для обсуждения перспектив двусторонних отношений, президент Ильхам Алиев выразил уверенность в дальнейшем развитии наших связей.

Отметив, что Aзербайджан – дружественная для Сербии страна, Ивица Дачич сказал, что наши связи успешно развиваются.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с первым заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем.

Как сообщает АПА, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.