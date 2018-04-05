Эксперт: Армения оказалась под региональными мостами

2018-04-05 15:55 | www.oxu.az | 8

Пока встреча тройки региональных лидеров не получила столь широкого обсуждения на экспертном уровне, как можно было бы ожидать. Вероятно, процесс осмысления требует какой-то временной перспективы, учитывая, что многие не верят в устойчивость этого альянса, приписывая ему лишь ситуативный характер.

Об этом в беседе с корреспондентом Oxu.Az сказала заместитель директора Международного экспертного совета Baku Network, политолог Гюльнара Мамедзаде.

В Анкаре в среду прошла трехсторонняя встреча президентов России, Турции и Ирана Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани.

По мнению аналитика, формат бывших соперников, в силу обстоятельств трансформировавшихся в союзников, вызывает напряжение, в частности, у США, не заинтересованных в формировании столь мощного альянса в зоне интересов Вашингтона на Ближнем Востоке.

«Основная повестка встречи, надо полагать, касалась ситуации в Сирии, так как именно ясность и определенный уровень доверия между лидерами способны защитить этот формат от провокаций и фрагментации», - подчеркнула Мамедзаде.

Эксперт отметила, что каждая из сторон понимает, что в единстве, пусть даже ситуативном и условном, они получают прочную опору и защитные механизмы от тех процессов, которые подрывают безопасность в регионе и в каждой из этих стран.

Кроме того, Анкара, Москва и Тегеран связаны целым пакетом экономических проектов, что может продлить жизнеспособность этого альянса на достаточно долгую перспективу, считает Г.Мамедзаде.

«Для стран-соседей по региону, за малым исключением в лице Армении, этот альянс несет безусловные плюсы, прежде всего, Азербайджану», - сказала собеседник сайта.

Г.Мамедзаде также добавила, что Азербайджан обеспечил России и Турции дополнительные возможности для диалога и экономического сотрудничества, а также наладил отношения с Ираном.

«Тегеран, как и Москва, оценивает все большие преимущества от взаимодействия с развивающим региональные мосты Азербайджаном, нежели с Арменией, оказавшейся под этими самыми мостами», - считает эксперт.

Относительно возможных санкций со стороны США в адрес России, аналитик отметила, что имеется пример Ирана, который неплохо справился с санкционным давлением.

«А что касается санкций в адрес партнеров России, то Запад вряд ли будет принимать столь опрометчивые решения и перекрывать артерии в зоне своих интересов в этом регионе. Главная точка – Каспий», - подытожила Мамедзаде.

Али Мамедов

