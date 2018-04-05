В Азербайджане выбирают лучший танковый экипаж - ФОТО + ВИДЕО

2018-04-05 16:03 | www.oxu.az | 8

Согласно утвержденному министром обороны генералом-полковником Закиром Гасановым плану боевой подготовки на 2018-й год, в азербайджанской армии проводится соревнование на звание «Лучший танковый экипаж».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Министерства обороны Азербайджана, в ходе соревнования танковые экипажи, после прохождения минных полей и преодоления препятствий, в установленные сроки выполнят задачи по поражению целей с места и с ходу.

По итогам соревнования будет определен лучший танковый экипаж.

А.М.

