Россия и Узбекистан обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом

2018-04-05 16:44 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В Ташкенте в Центральном музее Вооруженных сил Узбекистана состоялся круглый стол, посвященный мероприятиям по борьбе с терроризмом, сообщает представительство Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Узбекистане.

По данным представительства, в мероприятии приняли участие дипломаты посольства России, глава представительства РЦНК Виктор Шулика, ветераны Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты, ученые-историки, преподаватели и студенты столичных вузов, учащиеся школ, российские соотечественники, журналисты.

"Сегодня, когда мир лицом к лицу столкнулся с разрушительной, варварской идеологией ИГ (террористическая организация "Исламское государство"), нужно отбросить все разногласия и объединиться, чтобы сообща ей противодействовать. И в этом контексте Россия и Узбекистан выбрали правильное направление, нацеленное на усиление взаимосвязей в решении этих важных задач", — говорится в сообщении.

Информацию об антитеррористических мероприятиях российских вооруженных сил представил атташе по вопросам обороны при посольстве России полковник Сергей Чернышев.