ПА ОБСЕ отправит в Азербайджан наблюдательную миссию на следующей неделе

2018-04-05 16:06 | www.apa.az | 7

Парламентская ассамблея ОБСЕ отправит в Азербайджан наблюдательную миссию на следующей неделе.

Как сообщает АПА со ссылкой на структуру, руководить наблюдательной миссией будет представитель Швейцарии Кинер Неллен.

В миссию входят 40 парламентариев из более чем 20 стран.

Нильза де Сена возглавит краткосрочную миссию ОБСЕ, в состав которой войдут более 300 наблюдателей. Она также будет координировать наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ и ПА ОБСЕ на этих выборах.



Наблюдательную миссию БДИПЧ ОБСЕ возглавляет Кориен Йонкер.



В связи с выборами ПА ОБСЕ будет тесно сотрудничать с БДИПЧ ОБСЕ и ПАСЕ.



Первоначальный результат наблюдения будет объявлен 12 апреля.