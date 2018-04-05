Чавушоглу: Турция всегда рядом с Азербайджаном

2018-04-05 16:16 | www.oxu.az | 7
Двадцать процентов азербайджанских территорий все еще находятся под армянской оккупацией. Карабахский конфликт в скором времени будет урегулирован мирным путем.
Как передает Oxu.Az, об этом журналистам в Баку сказал министр иностранных дел Турции Мевлут Чавушоглы.
Министр заявил, что Турция всегда рядом с Азербайджаном.
«Международная общественность прекрасно осведомлена об оккупированных Арменией азербайджанских землях, карабахской проблеме. Мы и наш президент Эрдоган неоднократно на всех уровнях говорим об этом».