Греция стягивает дополнительные силы к турецкой границе

2018-04-05 16:33 | www.oxu.az | 7
Министр национальной обороны Греции Панос Камменос сообщил об усилении военной группировки возле границ с Турцией.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, на острова в Эгейском море в район Эвроса будут направлены 7 тысяч военнослужащих.
По словам министра, это решение связано со сложившимися условиями в контексте ухудшения отношений с Турцией.
«Учитывая условия, мы постоянно переводим персонал в Эгейское море и Эврос. Уже в течение следующих нескольких дней 3,5 тысячи человек будут отправлены на острова, а еще 3,5 человек постоянного персонала и призывников будут переведены в Эврос», — сказал Камменос на встрече с военнослужащими во время посещения острова Икария в Эгейском море.
Он отметил, что Греция готова противостоять любой угрозе со стороны.
«Мы полагаемся на собственные силы, мы не ожидаем помощи от союзников или друзей», — сказал министр, отметив, что, несмотря на кризис и сокращение бюджета вооруженных сил, сделано все для подготовки и обучения военнослужащих.