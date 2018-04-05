Греция стягивает дополнительные силы к турецкой границе

2018-04-05 16:33 | www.oxu.az | 7

Министр национальной обороны Греции Панос Камменос сообщил об усилении военной группировки возле границ с Турцией.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, на острова в Эгейском море в район Эвроса будут направлены 7 тысяч военнослужащих.

По словам министра, это решение связано со сложившимися условиями в контексте ухудшения отношений с Турцией.

«Учитывая условия, мы постоянно переводим персонал в Эгейское море и Эврос. Уже в течение следующих нескольких дней 3,5 тысячи человек будут отправлены на острова, а еще 3,5 человек постоянного персонала и призывников будут переведены в Эврос», — сказал Камменос на встрече с военнослужащими во время посещения острова Икария в Эгейском море.

Он отметил, что Греция готова противостоять любой угрозе со стороны.

«Мы полагаемся на собственные силы, мы не ожидаем помощи от союзников или друзей», — сказал министр, отметив, что, несмотря на кризис и сокращение бюджета вооруженных сил, сделано все для подготовки и обучения военнослужащих.

Али Мамедов

