МИД Северной Кореи: Министерская конференция Движения неприсоединения в Баку внесет вклад в международный мир и устойчивое развитие

2018-04-05 16:53 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Невозможно обеспечить международный мир и стабильность, устойчивое развитие при отсутствии международного правосудия.

Об этом в четверг на промежуточной министерской конференции на тему "Поддержание международного мира и безопасности во имя устойчивого развития" в рамках Движения неприсоединения сказал министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо.

Глава МИД Северной Кореи отметил, что суверенитет, территориальная целостность, принцип равенства и невмешательства в дела других стран целенаправленно отвергаются.

«Нарушение независимости малых стран со стороны крупных стран происходит в различных формах,» - отметил Ли Ён Хо.

Министр выразил благодарность Азербайджану за проведение этого мероприятия.

«Верю, что международная конференция, проведенная под председательством министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова, будет плодотворной. Мы слышим различные призывы в связи с правосудием. Сегодня в мире крупные страны ущемляет малые. Считаю, что эта конференция внесет вклад в международный мир и устойчивое развитие», - отметил глава МИД Северной Кореи.

Отметим, что в рамках Движения неприсоединения 5-6 апреля в Баку проходит промежуточная министерская конференция глав МИД на тему "Поддержание международного мира и безопасности во имя устойчивого развития".

Для подготовки к министерской конференции 3-4 апреля состоялось заседание на уровне высокопоставленных лиц.

В конференции принимают участие страны-участницы Движения неприсоединения, представители государств и международных организаций, получивших статус наблюдателя при Движении, приглашенные в качестве гостей представители стран и организаций. В Движении неприсоединения участвуют 120 стран, 17 государств и 10 международных организаций имеют статус наблюдателя при Движении.

В министерской конференции Движения неприсоединения в Баку принимает участие более 800 человек.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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