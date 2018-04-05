Стало известно число заключенных в тюрьмах Грузии граждан Азербайджана

2018-04-05 16:16 | www.apa.az | 7

В тюрьмах Грузии отбывают наказание 77 граждан Азербайджана.

Как сообщает местное бюро АПА со ссылкой на Министерство по исполнению наказаний и пробации Грузии, согласно информации на февраль текущего года, 27 из них являются обвиняемыми, в отношении 50 человек уже вынесены приговоры.

Среди обвиняемых граждан Азербайджана 46 мужчин и 4 женщины. Среди иностранцев, отбывающих наказание в тюрьмах Грузии, 16,4% - граждане Азербайджана.

В общей сложности в пенитенциарных учреждениях Грузии отбывают наказание 470 граждан иностранных государств, 120 из которых – граждане Турции, 55 – граждане России, 48 – граждане Ирана, 29 – граждане Армении.