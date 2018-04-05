ФИФА меняет ещё 3 правила

2018-04-05 16:21 | www.apa.az | 8

ФИФА планирует ввести новые изменения в футбольные правила. Как сообщает apasport.az со ссылкой на зарубежную прессу, сперва высшая футбольная организация мира внедрит эти правила в играх команд младших возрастных групп.

Первое изменение связано с заменами. По нынешним правилам футболист, которого заменили должен покидать поле рядом с четвёртым арбитром. По новым правилам игрок будет уходить с поля после знака рефери с самого близкого участка поля.

Второе изменение касается предъявления жёлтых карточек и тренерам. По нынешним правилам наставников удаляют с поля за недисциплинированное поведение, а в дальнейшем их сперва будут наказывать «горчичником», а затем отправлять на трибуны.

Последнее изменение связано с ударом от ворот. По нынешним правилам, вводя мяч в игру, вратарь должен обязательно отправлять его за пределы штрафной площадки. После изменения голкиперы смогут отдавать пас и своим товарищам по команде, находящимся внутри штрафной площадки. Но в момент передачи футболисту соперника будет запрещено входить в штрафную площадку.