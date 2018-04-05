Эльза Сеидджахан написала песню для «Евровидения» – ВИДЕО

2018-04-05 16:37 | www.oxu.az | 8

В интернете распространилась песня, написанная заслуженной артисткой Эльзой Сеидджахан для конкурса «Евровидение 2011».

Как передает Oxu.Az, об этом сообщила официальная фан-страница конкурса в Азербайджане – «Infe Azerbaijan».

Сообщается, что к Союзу композиторов Азербайджана обратились с просьбой написать песню для конкурса. Сеидджахан предложила композицию под названием «Tapmaca» («Загадка»).

В конце была выбрана песня «Running Scared», с которой Нигяр Джамал и Эльдар Гасымов принесли Азербайджану победу.

Пярвиз Гусейн

