Эльза Сеидджахан написала песню для «Евровидения» – ВИДЕО

2018-04-05 16:37 | www.oxu.az | 8
В интернете распространилась песня, написанная заслуженной артисткой Эльзой Сеидджахан для конкурса «Евровидение 2011».
Как передает Oxu.Az, об этом сообщила официальная фан-страница конкурса в Азербайджане – «Infe Azerbaijan».
Сообщается, что к Союзу композиторов Азербайджана обратились с просьбой написать песню для конкурса. Сеидджахан предложила композицию под названием «Tapmaca» («Загадка»).
В конце была выбрана песня «Running Scared», с которой Нигяр Джамал и Эльдар Гасымов принесли Азербайджану победу.